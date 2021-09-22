Esra Hankulu şüpheli şekilde ölmüştü: Ümitcan Uygun dosyasında yeni gelişme

3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtinde Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasında flaş bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecesi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G’nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise dosya İstanbul’a gönderildi.

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Olay

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Temmuz'da ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

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Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

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