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Gündem Et ve Süt Kurumunun kapısına dayanan Kılıçdaroğluna Bakan Kirişçiden tepki Türkiyede aç açıkta kimse yok
POLİTİKA

Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanan Kılıçdaroğlu'na Bakan Kirişçi'den tepki: Türkiye'de aç açıkta kimse yok

Daha önce randevusu olmadığı halde TÜİK ve MEB'in kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Et ve Süt Kurumu'na gitti. İçeri alınmayınca kapıda açıklama yaparak "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu'na, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun gıdada sorun yaşandığı gerekçesiyle Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yapma isteğini eleştiren Bakan Vahit Kirişçi, Türkiye'de aç, açıkta kimse olmadığını ve herkesin tok olduğunu söyledi.



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Haber Merkezi Diğer
Et ve Süt Kurumunun kapısına dayanan Kılıçdaroğluna Bakan Kirişçiden tepki: Türkiyede aç açıkta kimse yok
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber'de konuk olduğu programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap verdi. Cengiz Cevahiroğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Kirişçi, Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu ile ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, gıdanın siyasete alet edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

"Bu alışkanlık haline geldi"

"85 milyon nüfus, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil." diyen Bakan Vahit Kirişçi, açıklamalarına şöyle devam etti:

'Muhalefetin genel başkanının tweet atmasını doğru bulmuyorum'

Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum.

'Herkesin karnı tok'

Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."

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