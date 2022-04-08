Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanan Kılıçdaroğlu'na Bakan Kirişçi'den tepki: Türkiye'de aç açıkta kimse yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber'de konuk olduğu programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap verdi. Cengiz Cevahiroğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Kirişçi, Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu ile ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, gıdanın siyasete alet edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

"Bu alışkanlık haline geldi"

"85 milyon nüfus, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil." diyen Bakan Vahit Kirişçi, açıklamalarına şöyle devam etti:

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'Muhalefetin genel başkanının tweet atmasını doğru bulmuyorum'

Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum.

'Herkesin karnı tok'

Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu yine kapıda kaldı: Et ve Süt Kurumu'na alınmadı