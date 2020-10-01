​Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı.

1 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'nin 31261 sayısında etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usül ve esas hakkında değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı gerçekleştirilemeyecek. Bakanlık, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak ya da aldıracak.
- Öte yandan etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devir işlemine izin verilmeyecek.
- Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, yayım tarihinden itibaren 60 gün süreyle yapılabilecek.
ETİL ALKOL VE METİL ALKOL NEDİR?
Bir tahıl alkolü olan etanol yani etil alkol, alkollerin içerisine katılan bir karışım maddesi. Endüstriyel alanında oldukça çok kullanılan ve faydalı bir kimyasal madde olan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer tüm organik kimyasalların sentez edilmesinde, otomotiv alanında, kozmetik alanında ve tıpta fazlasıyla kullanılmakta. Etil alkol bu özelliklerinin yanında içki yapımında da kullanılıyor.
- Metil alkol (metanol) ise odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, iş yerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur.