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Gündem Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı
POLİTİKA

Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı

Yasa dışı içki üretiminde kullanılan etil ve metil alkol, her yıl yüzlerce kişinin de ölümüne neden oluyor.

İnsan hayatını tehlikeye atan bu maddelerin tedariğinin kolay olmasının önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol ve metanolün internetten satışını yasakladı. Uygulama 60 gün sonra başlayacak. İlgili yönetmelikte "evsel kullanım amaçlı etil alkol" ibareleri "genel" ibaresi ile değiştirildi. Evde içki yapımında kullanılan etil alkol içerisine dünyadaki en acı kimyasal olarak bilinen ‘denatonyum benzoat' katılarak satılıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı.
​Etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı.

1 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'nin 31261 sayısında etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usül ve esas hakkında değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı gerçekleştirilemeyecek. Bakanlık, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak ya da aldıracak.

Tekirdağ'da kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi: 6 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Tekirdağ'da kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi: 6 kişi gözaltına alındı
  • Öte yandan etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devir işlemine izin verilmeyecek.

Adana'da 600 bin liralık kaçak içki ele geçirildi
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Adana'da 600 bin liralık kaçak içki ele geçirildi
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin litre etil alkol, 730 şişe kaçak içki, 40 şişe içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. isimli zanlı gözaltına alındı.

  • Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, yayım tarihinden itibaren 60 gün süreyle yapılabilecek.

ETİL ALKOL VE METİL ALKOL NEDİR?

Bir tahıl alkolü olan etanol yani etil alkol, alkollerin içerisine katılan bir karışım maddesi. Endüstriyel alanında oldukça çok kullanılan ve faydalı bir kimyasal madde olan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer tüm organik kimyasalların sentez edilmesinde, otomotiv alanında, kozmetik alanında ve tıpta fazlasıyla kullanılmakta. Etil alkol bu özelliklerinin yanında içki yapımında da kullanılıyor.

İşte sahte içki fabrikası
GÜNDEM
İşte sahte içki fabrikası
  • Metil alkol (metanol) ise odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, iş yerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur.
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