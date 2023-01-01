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‘Evde bakım’ için emeklilik imkânı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak

Bakıma muhtaç, engelli ve yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden, sosyal güvencesi bulunmayanlar desteklenecek. Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak bu kişilerin emekli olabilmelerini sağlayacak düzenleme için AK Parti, görüş alışverişinde bulunuyor.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
3:45 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakıma muhtaç, engelli ve yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden, sosyal güvencesi bulunmayanların desteklenmesi için çalışma başlatıldı.

Bakıma muhtaç, engelli ve yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden, sosyal güvencesi bulunmayanların desteklenmesi için çalışma başlatıldı.

Sosyal devlet modelinde binlerce kişiye evde bakım desteği sağlayan AK Parti, bu uygulamasını ‘sigorta’yla bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Henüz fikir aşamasında olan modele göre bu kişilere bakan ve emekliliğe esas sosyal güvencesi bulunmayanlar emeklilikle desteklenecek. Bakan kişilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanarak emekli olabilmeleri imkânı üzerinde duruluyor.

TAM SİGORTA OLMAYABİLİR

Sözleşmesi süren koruyucu aileler içinde eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi bulunmayan eşlerin sigorta primleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca ödeniyor. Söz konusu modelin ‘korucuyu ailelere emeklilik hakkı’ sistemi ile hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren çalışmada farklı modeller de gündeme geliyor. Edinilen bilgilere göre sayı yüksek olduğu için maliyeti düşürme hesapları yapılıyor. Bu çerçevede mevsimlik işçilerde olduğu gibi sigortalılığın belirli gün ya da ayla sınırlandırılması tartışılıyor.

OLGUNLAŞMA AŞAMASINDA

Henüz fikir aşamasında olan çalışma olgunlaştırılınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile istişare edilmesi bekleniyor. Bakanlıkların yaklaşımına göre düşünce son şeklini alacak.


#Sigorta
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2 saat önce
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‘Evde bakım’ için emeklilik imkânı: Sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
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