Gündem Evi ve parası yanan Cemile Teyzeye Hollandadaki Türklerden 15 bin TL
ANTALYA

Evi ve parası yanan Cemile Teyze’ye Hollanda’daki Türklerden 15 bin TL

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yanan evinde kanser tedavisi için yastık içerisinde sakladığı 15 bin lirası yanan Cemile Öner’in imdadına Hollanda’da yaşayan Türkler yetişti.

Haber Merkezi İHA
​​Evi ve parası yanan Cemile Teyze’ye Hollanda’daki Türklerden 15 bin TL
Cemile Öner, her şeyini kaybettiğini belirterek, “Benim sesimi duyan bu insanlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum” dedi.

Hollanda'nın Leiden şehrinde faaliyet gösteren Türk Girişimci Derneği TOVER üyelerinin kendi aralarında toplayıp gönderdiği 15 bin TL, Karaöz Mahallesi’nde Cemile Öner’e teslim edildi.

"Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum"

Yangının ardından yıkılan evinin önünde parayı teslim alan Cemile Öner, her şeyini kaybettiğini belirterek, “Benim sesimi duyan bu insanlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum” dedi.

Cemile Öner'in yanmaktan kurtulan eşyaları.
Cemile Öner'in yanmaktan kurtulan eşyaları.

Manavgat’ta 5 gündür devam eden Orman yangınlarından etkilenen mahallelerden biri de ormanın yanı sıra birçok evin yandığı Karaöz Mahallesi oldu. Karaöz Mahallesi’nde tek başına yaşadığı evi yanarak kullanılamaz hale gelen 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner, ineğini satarak tedavi amacıyla yastık içerisinde sakladığı 15 bin lirasının da yangında kül olduğunu belirterek, ne yapacağını bilmediğini, çaresiz kaldığını belirtmişti.

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TOVER üyelerinin kendi aralarında topladıkları 15 bin TL Cemile Öner'e teslim edildi.
TOVER üyelerinin kendi aralarında topladıkları 15 bin TL Cemile Öner'e teslim edildi.

Yanan para miktarını topladılar

Yanan evi iş makineleri tarafından yıkılan Cemile Öner’in sesini Hollanda’da yaşayan Türkler duydu. Hollanda’nın Leiden şehrinde faaliyet gösteren Türk Girişimci Derneği TOVER Başkanı Durmuş Doğan ve Dernek Üyeleri haberlerde gördükleri Cemile Öner’in feryatları karşısında sessiz kalmadı. TOVER üyeleri kısa bir süre içerisinde kendi aralarında topladıkları 15 bin TL’yi Cemile Öner’e teslim etmek amacıyla Türkiye’ye gönderdi.

Yangında evi yanan Emine teyzenin evi iş makineleriyle yıkıldı.
Yangında evi yanan Emine teyzenin evi iş makineleriyle yıkıldı.

Yardım parası teslim edildi

TOVER Başkanı Durmuş Doğan’ın Çukurova Üniversitesi Mersin Turizm İşletmecilik Otelcilik Yüksek Okulundan sınıf arkadaşı olduğunu belirten Aytekin Manici, “Biz elçiyiz. Senin durumunu televizyonda gören Mersin Turizm Otelcilikte beraber okuduğum, şu an Hollanda’da yaşayan arkadaşım çok üzülmüş. Hollanda’nın Leiden şehrinde kalpleri Türkiye için atan gurbetçi Türklerin kurduğu TOVER diye bir girişimci grup var. Aralarında topladıkları parayı size teslim etmem için bana gönderdiler. Başta da söylediğim gibi ben elçiyim. Biz reklam için burada değiliz. Bu parayı size kameralar önünde değil gizlice vermek isterdim. Ama bu para benim param olmadığı ve parayı size teslim ettiğimi de belgelemek amacıyla bu çekime izin verdik” dedi.

Parayı teslim alan Cemile Öner
Parayı teslim alan Cemile Öner

"Hepsinden Allah razı olsun"

Parayı teslim alan Cemile Öner, bu parayı gönderenlere ne kadar teşekkür etse az kalacağını belirterek, “Hepsinden Allah razı olsun. Gönderenlerden de aracı olan vesile olanlardan da Allah razı olsun. Hepsi hacıya varıp gelsin” dedi.

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