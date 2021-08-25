Evine giremeyen adamın sabırsızlığı sonu oldu: Üst kattan halatla inemeye çalışırken zemine düştü

Evinde tek yaşayan 53 yaşındaki Reşat Coşkun dışarıdan evine geldiği sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark etti. Çilingir çağıran Coşkun çilingirin gelmesini beklemeden üst komşusunun evine çıkarak balkondan halatla kendi evinin balkonuna geçmeye çalıştı. Beline bağladığı halatla balkondan sarkan adam halatın çözülmesiyle birlikte 3. kattan zemine düştü. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından Coşkun’un cenazesi Erzurum Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Reşat Coşkun, birkaç gün önce emekli olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu



4 GÜN ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Öte yandan 53 yaşındaki Reşat Coşkun’un 4 gün önce emekli olduğunu ve sosyal medyada sevinçli bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Coşkun fotoğrafını “ Emekli oluşuma herkes hayret ediyor” notuyla paylaştı.

Bir dönem öğretmenlik yapan Coşkun’un ayrıca Berceste, Sevdam Kaldı Bir, Sokak Lambası ve Küheylan isimli şiir kitapları Şehristan ve Façeta isimli ise öykü kitapları olduğu öğrenildi.

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