Gündem Evlat nöbeti büyüyor 3 aile daha katıldı
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Evlat nöbeti büyüyor: 3 aile daha katıldı

Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki büyüyerek devam ediyor. O eyleme bugün 3 aile daha katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aileler HDP binası önünde bekliyor.
Aileler HDP binası önünde bekliyor.

HDP kanalı ile dağa götürülen oğlunu yaptığı eylemle teröristlerin elinden alan Hacire Akar ile başlayan tepki eylemleri çığ gibi büyüyor. Hacire Akar’ın oğlunu teröristlerden kurtarması çocukları dağda olan diğer ailelere örnek oldu. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP önünde eylem yapmaya başladı.

Bu sabah erken saatlerde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelere yenleri eklendi. Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 3 aile, evlatları geri gelene kadar nöbet tutacaklarını ifade ederek eyleme başladı. Böylece ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin sayısı 8’e ulaştı.

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