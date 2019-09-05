Gündem Evlat nöbeti büyüyor Eyleme yeni aileler katılıyor
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Evlat nöbeti büyüyor: Eyleme yeni aileler katılıyor.

Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki büyüyerek devam ediyor. O eyleme bugün yeni aileler katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aileler HDP binası önünde bekliyor.
Aileler HDP binası önünde bekliyor.

HDP kanalı ile dağa götürülen oğlunu yaptığı eylemle teröristlerin elinden alan Hacire Akar ile başlayan tepki eylemleri çığ gibi büyüyor. Hacire Akar’ın oğlunu teröristlerden kurtarması çocukları dağda olan diğer ailelere örnek oldu. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP önünde eylem yapmaya başladı.

Bu sabah erken saatlerde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelere yenleri eklendi. Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 3 aile, evlatları geri gelene kadar nöbet tutacaklarını ifade ederek eyleme başladı. Böylece ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin sayısı 8’e ulaştı.

Eyleme yeni katılan ailelerden Sadiye Özbay, 2015 yılınca astsubay oğlu Semih Özbay’ın Tunceli’nin Pülümür ilçesi yolunda özel aracıyla seyrederken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını kaydetti. Malatya’dan geldiğini ifade eden acılı anne, oğlu gelmeyene kadar yerinden kalkmayacağını söyledi.

"Biz yaşayan ölüyüz"

4 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Sadiye Özbey, "Semih Özbey’in ailesiyiz, Malatya’dan geldik. 4 senedir o orada bizde burada mahvolduk. Biz yaşayan ölüyüz, biz Semih’imizi istiyoruz, Semih’imi almadan buradan gitmeyeceğim ve burada kalacağım. Semih Tunceli Pülümür yolundan özel arabası ile giderken önünü kesip Semih’i alıp götürüyorlar. 4 yıl oldu o günden beri sürekli çalmadığımız kapı kalmadı. Astsubaydı bir tek videolarını yayınladılar. Çocuğumuz gelinceye kadar biz burada oturacağız. Diğer aileleri de bekliyoruz" dedi.

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