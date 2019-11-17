Gündem Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞlı kardeş yakalandı
ADANA

Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı kardeş yakalandı

Adana'da Özel harekat polisleri tarafından şafak vakti yapılan baskınla demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde, 4 DEAŞ'lı kardeş gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısı
Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

SURİYE'DEN EYLEM İÇİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve eylem yapma hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İHA
Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısın
  • Şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA
Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısın

DHA
Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısın

DHA
Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısın

DHA
Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısın

DHA
Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısın

DHA
Suriyeli 4 kardeşe, DEAŞ gözaltısın
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