Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı kardeş yakalandı

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İstanbul Pendik'te taksici aracına binen yolcu tarafından silahla yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir taksici, aracına aldığı yolcu tarafından silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.