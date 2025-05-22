Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eylemler sona erdi! İstanbul'da anlaşma sağlandı: Seferler başlayacak

Eylemler sona erdi! İstanbul'da anlaşma sağlandı: Seferler başlayacak

10:2122/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı, otobüsler hizmete başlayacak.

Özel halk otobüsü şoförleri İBB'den para alamadıklarını gerekçe göstererek kontak kapatmıştı. Halk otobüslerinin eylemi sona erdi ve iki taraf anlaştı.


Sabah saatlerinde kontak kapattıklarını açıklayan şoförler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ödeme konusunda uzlaşmaya vardı.


Anlaşmanın sağlanmasının ardından otobüslerin gün içerisinde yeniden seferlerine başlayacağı belirtildi.



#İBB
#Otobüs
#Sefer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?