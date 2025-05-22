Eylemler sona erdi! İstanbul'da anlaşma sağlandı: Seferler başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı, otobüsler hizmete başlayacak.
Özel halk otobüsü şoförleri İBB'den para alamadıklarını gerekçe göstererek kontak kapatmıştı. Halk otobüslerinin eylemi sona erdi ve iki taraf anlaştı.
Sabah saatlerinde kontak kapattıklarını açıklayan şoförler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ödeme konusunda uzlaşmaya vardı.
Anlaşmanın sağlanmasının ardından otobüslerin gün içerisinde yeniden seferlerine başlayacağı belirtildi.
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