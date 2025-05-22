İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu.