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İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu

07:2322/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine duraklarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu.

Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı. 

TAKSİ KULLANDILAR


Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray istikametine otobüs bekleyenler, özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine uzun süre durakta bekledi. Otobüslere binmekten umudunu kesenler ise taksi kullandı. 

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