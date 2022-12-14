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YEREL GÜNDEM

EYT bu ay neticelenecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili takvim verdi: EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023’e, masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT bu ay neticelenecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistana gitti
Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi’ne katılmak için Türkmenistan’a gitti. Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, “Amacımız kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh bir gelecek inşa etmektir. Zirvede alınacak kararların yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

ÜÇ İLÇE AFET BÖLGESİ OLDU

Antalya’daki sel felaketine değinen Erdoğan, “Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza Devlet nerede sorusunu sordurtmamışsak Antalya’daki sel sonrasında da tüm imkanlarımızı insanlarımız için seferber ettik. 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Kumluca, Finike ve Demre’de genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. Toplamda 100 milyon lirayı aşkın destek bölgeye gönderilmiştir. Devletimiz afetzedelerin yanında olmayı sürdürecektir” diye konuştu.

AY SONUNA KADAR NETİCELENECEK

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemeye değinen Erdoğan, “EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

DİĞER PARTİLERİN DESTEĞİYLE YAPALIM

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle görüşmesiyle ilgili olarak şöyle konuştu: “Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey’le etraflıca birçok konuyu görüştük. İkimizin oyu parlamentoda Anayasa değişikliğine yeterli değil. Gerek başörtüsü, gerek aile konusunda Anayasa değişikliği konusunda diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kolaylaştıracaktır. Temennimiz odur ki, parlamentodaki diğer partilerin desteğiyle bu Anayasa değişikliğini yapalım.”

Operasyonun tarihi verilmez

  • Suriye’nin kuzeyine yapılması planlanan harekâtla ilgili soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Her zaman söylediğim gibi, bu işin adresi ve tarihi verilmez. Fakat Soçi Mutabakatı’nda Putin’le vardığımız hedefler belli. Kendisine tekrar hatırlattım. Sınırdan güneye bizim 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var.”

SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

“Buralardan ülkemiz sürekli olarak teröristlerin tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda bu çoğaldı. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Suriye’nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Bunu da hatırlatıyoruz. Ve Rusya ile atacağımız adımlarla birlikte karar ve uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri istedik. Bu konuda asla taviz veremeyiz. Terör tehdidi altında olan ülkemdir. Kimseden de izin alacak değiliz.”

Türkmen gazına Türk rotası

Türkmenistan’daki zirveye dair bir açıklama yapan Erdoğan, “Avaza Zirvesi ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. İlham Bey’in de (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev) olması bu süreç için önem arzediyor. Bunları orada 3’lü olarak konuşacağız. İstiyoruz ki Türkmen gazını Hazar üzerinden getirelim” dedi.

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