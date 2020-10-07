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İSTANBUL

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı 9-16 Ekim'de hizmet veremeyecek

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı 9-16 Ekim'de hizmet veremeyecek

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı, bakım çalışması nedeniyle 9-16 Ekim'de hizmet veremeyecek.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Metro İstanbul Twitter hesabından yaptığı duyuruda, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında bakım çalışması yapılacağını bildirdi.

Bu kapsamda, 9-16 Ekim'de teleferik hattında sefer yapılmayacağı duyuruldu.

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