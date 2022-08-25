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İSTANBUL

Eyüp Sultan Çarşısı yeni yüzüne kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “41 Ayda 41 Eser” sloganı ile açılışı yapılan çalışmalardan birisi olan Eyüp Sultan Camii ve çevresinin cephe rehabilitasyonu ve otantik çarşı düzenlemesinin sonuna gelindi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in bizzat ilgilendiği proje ile cami ve çevresi yeni görüntüsüne kavuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüp Sultan Çarşısı yeni yüzüne kavuştu
Eyüp Sultan Çarşısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “41 Ayda 41 Eser” sloganı ile açılışı yapılan çalışmalardan birisi olan Eyüp Sultan Camii ve çevresinin cephe rehabilitasyonu ve otantik çarşı düzenlemesinin sonuna gelindi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in bizzat ilgilendiği proje ile cami ve çevresi yeni görüntüsüne kavuştu.

Eyüpsultan Camii ve çevresine yakışır güzelliğe kavuşması amacıyla başlatılan çalışmalarla cami ve meydanda bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırıldı. Meydan ve çevresinde bulunan yapıların cepheleri tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenlenirken, cephelerdeki eklentiler ve tabelalar, tabela yönetmeliğine uygun hale getirilerek tenteler düzenlendi.

384 BİNANIN CEPHESİ YENİLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan hibe ile gerçekleştirilen cephe düzenleme projesi 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalar Fahri Korutürk Caddesi’nde, Kalenderhane Caddesi’nde, İskele Sokağı’nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı’nda bulunuyor. 384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kurduğu ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında Otantik Çarşı’da da düzenleme çalışmaları yapıldı. Çarşıda bulunan 33 dükkan tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden yapıldı. Böylece Eyüpsultan Camii ve çevresi yapılan düzenleme çalışmaları ile karmaşık ve kaotik görünümünden kurtulmuş oldu.

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