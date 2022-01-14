Gündem Eyüpsultanda bariyere çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
İSTANBUL

Eyüpsultan'da bariyere çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Eyüpsultan'da sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 GD 4549 plakalı otomobil, Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Askeri Kışlası önünde yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kaza sonrası sürücü ve beraberindeki kişi, otomobili bırakarak kaçtı.

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Haber Merkezi AA
Eyüpsultanda bariyere çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Sürücü ve yanında bulunan bir kişi taksiye binerek kayıplara karıştı.

İHA

Kaza, saat 03.15 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Hasdal Kışlası'nın girişinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı istikametinden Kağıthane istikametine giden 34 GD 4549 plakalı lüks otomobil, Alibeyköy - Kağıthane yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki bariyerlere çarptı.

İHA

Kazada otomobildeki 2 kişi yoldan geçen taksiye binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA

Bariyerlere çarpan otomobilin çekilmesi sırasında Hasdal-Kemerburgaz yolu Kağıthane istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

İHA

Ekiplerin otomobili çekmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakırköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
OYNAT 00:52
Bakırköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İncirli mevkisinde, Topkapı istikametine seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada, araç sürücüleriyle birlikte 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
OYNAT 00:39
Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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