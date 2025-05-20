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Eyüpsultan'da yedi katlı binada yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Eyüpsultan'da yedi katlı binada yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

18:0620/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
DHA
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Yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında başlayıp bitişikteki 2 binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Göktürk Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binalarda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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