Eyüpsultan'da yedi katlı binada yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında başlayıp bitişikteki 2 binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Göktürk Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Binalarda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.