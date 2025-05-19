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Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı: 20 milyon lira olduğu ortaya çıkltı

Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı: 20 milyon lira olduğu ortaya çıkltı

14:3919/05/2025, Pazartesi
DHA
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Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da lüks otomobil, motorunda çıkan yangın büyümesi sonucu alev alev yandı. Küle dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede küle döndü.


ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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