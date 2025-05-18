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Erzincan'da tarihi meydanda yangın: Sıralı dükkanların çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi meydanda yangın: Sıralı dükkanların çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor

15:0618/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
AA
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Erzincan'da tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Erzincan'da tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şehir merkezindeki Buğday Meydanı'nda bulunan tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.



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