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Ezan ambulanstan okundu: Çadır kentte cuma namazı

Cuma namazı depremzede şehirlerde cami önleri, çadır kentler ve açık alanlarda kılındı. Adıyaman Müftülüğü şehirde cuma namazı için 24 nokta belirledi. Ezan, ambulans ve polis araçlarındaki megafonlarla okundu. Türkiye’deki tüm camilerde de depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Malatya’daki depremzede vatandaşlar, çadır kentlerin önünde cuma namazı için bir araya geldi.

Malatya’daki depremzede vatandaşlar, çadır kentlerin önünde cuma namazı için bir araya geldi.

Cuma namazı depremi etkileyen bölgelerde cami önleri, çadır kentler ve açık alanlarda kılındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok cami hasar gördü. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede sağlam kalan camilere de insanlar girmeye korkuyor. Bu sebeple birçok yerde namazlar açık alanlarda kılınıyor.

Deprem bölgesinde ezan ambulans ve polis ekiplerinin araçlarında yer alan megafonlarla okundu.

Adıyaman Müftülüğü şehir merkezinde cuma namazı kılınacak 24 nokta belirledi. Ezan da bölgedeki ambulans ve polis ekiplerinin araçlarında yer alan megafonlarla okundu. Cuma namazı kılındıktan sonra depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar depremden sonra ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını, devlet ve milletin tek yürek olduğunu ve bu günlerinde atlatılacağını dile getirdi.



#Cuma namazı
#Gıyabi cenaze namazı
#deprem
33 dakika önce
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Ezan ambulanstan okundu: Çadır kentte cuma namazı
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