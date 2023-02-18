Ezan ambulanstan okundu: Çadır kentte cuma namazı

Cuma namazı depremi etkileyen bölgelerde cami önleri, çadır kentler ve açık alanlarda kılındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok cami hasar gördü. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede sağlam kalan camilere de insanlar girmeye korkuyor. Bu sebeple birçok yerde namazlar açık alanlarda kılınıyor.

Adıyaman Müftülüğü şehir merkezinde cuma namazı kılınacak 24 nokta belirledi. Ezan da bölgedeki ambulans ve polis ekiplerinin araçlarında yer alan megafonlarla okundu. Cuma namazı kılındıktan sonra depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar depremden sonra ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını, devlet ve milletin tek yürek olduğunu ve bu günlerinde atlatılacağını dile getirdi.