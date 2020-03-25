Gündem Fahrettin Altun alınan önlemlerin detaylarını paylaştı Amansız bir mücadele yürütüyoruz
POLİTİKA

Fahrettin Altun alınan önlemlerin detaylarını paylaştı: Amansız bir mücadele yürütüyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye’de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz” dedi. Altun, Twitter’dan bugüne kadar alınan önemli kararları paylaşarak, “Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli kararları bu görselde takip edebilirsiniz” yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz" açıklaması yaptı. Altun, Twitter hesabından Kovid-19 mücadelede bugüne kadar alınan önemli kararları paylaşarak, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli kararları bu görselde takip edebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu. Altun'un paylaştığı görselde yer alan önemli kararlar ve tarihleri şöyle:

TARİH TARİH AÇIKLADI

* 11 Mart: Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görüldü.

* 12 Mart: Yurt genelinde eğitim ve öğretime ara verildi.

* 13 Mart: Vakaların görülmekte olduğu 11 ülkeye uçuşlar askıya alındı.

* 14 Mart: İran ve Gürcistan ile olan kara sınırları kapatıldı, 184 nolu SABİM telefon hattı, koronavirüs danışma hattına dönüştürüldü.

* 15 Mart: Eğlence merkezlerinin faaliyetleri durduruldu.

* 16 Mart: Vakaların görülmekte olduğu 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi.

EKONOMİK İSTİKRAR DESTEK KALKANI

* 17 Mart: Kovid-19 bağlantılı ilk can kaybı gerçekleşti. 2 bin 807 Türk vatandaşı 9 farklı Avrupa ülkesinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirildi. Kovid-19 ile mücadelede Türkiye en geniş kapsamlı tahliye operasyonunu yürüttü. Virüsün hızla yayıldığı ve çok sayıda can aldığı Avrupa'dan Türkiye ölçeğinde tahliye işlemi yapan ülke olmadı.

* 18 Mart: Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nın ardından alınan önlemler duyuruldu, 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi açıklandı.

* 19 Mart: Tüm ligler ve müsabakaların ertelenmesine karar verildi.

* 20 Mart: Koşulları sağlayan vakıf hastaneleri ile özel sağlık kuruluşları pandemi hastanesi ilan edildi.

* 21 Mart: 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu, ormanlarda, parklarda ve kamuya ait bahçelerde mangal ve piknik yapılması yasaklandı. Sosyal yardımlardan yararlanan ailelere 1000'er lira yardım yapılacağı duyuruldu.

SOLUNUM CİHAZINDA SERİ ÜRETİM

  • * 22 Mart: 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmalarına sınırlama getirildi. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu personelinin uzaktan çalışabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler yürürlüğe girdi. Tüm lokanta ve benzeri iş yerlerinin sadece paket servis şeklinde hizmet vereceği açıklandı. Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takipleri durduruldu.
  • * 23 Mart: Adliyelerde esnek çalışma, noterliklerde dönüşümlü nöbet sistemine geçildi. Belediyelerden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vergi kesintisi yapılmamasına karar verildi. Sağlık personelinin ek ödemelerinin üç ay boyunca iyileştirileceği ve yeni 32 bin personel istihdam edileceği açıklandı. 50 bin adet hızlı tarama kiti Çin'den Türkiye'ye ulaştı. Yerli solunum cihazının seri üretimine başlanmasına karar verildi."

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