Gündem Fahrettin Altun Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için çok büyük bir gurur
POLİTİKA

Fahrettin Altun: Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için çok büyük bir gurur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Yılın İletişim Ödülü"ne layık görüldü. Altun ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Altun, "İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği'ne teşekkür ederim. Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun: Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için çok büyük bir gurur
Fahrettin Altun - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’ne katıldı. 'Yılın İletişim Ödülü'ne layık görülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği’ne teşekkür ederim. Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur" diye konuştu.

Altun, "Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Albayrak Medya'ya çifte ödül
GÜNDEM
Albayrak Medya'ya çifte ödül

Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.