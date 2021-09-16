Fahrettin Altun: Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için çok büyük bir gurur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’ne katıldı. 'Yılın İletişim Ödülü'ne layık görülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği’ne teşekkür ederim. Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur" diye konuştu.

İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği’ne teşekkür ederim.



Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. pic.twitter.com/RcpRXkPLkY REKLAM September 15, 2021

Altun, "Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.