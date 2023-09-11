Fahrettin Altun’dan 12 Eylül’ün yıl dönümünde yeni Anayasa çıkışı: Türkiye Yüzyılı’nı taçlandıracak

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçti.

Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül darbesi idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini koruyor.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren idaresindeki cuntacıların açtığı yaralar hala toplum nezdindeki yerini korurken, karanlık darbenin 43. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yeni anayasa çağrısında bulundu.

Darbecileri kınayan Altun'dan yeni anayasa mesajı

Altun, sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda darbeyi ve darbecileri kınayan Altun, "Darbeciler, emperyalistlerle omuz omuza verip insan haklarını ve özgürlükleri ayaklar altına aldılar, bağımsızlığımıza kast ettiler, millet iradesini postallar ile çiğnediler." dedi.

Darbe, ihtilal, muhtıra, işgal girişimi ve bütün antidemokratik müdahalelerin reddedildiğinin altını çizen Altun, yeni anayasa mesajı da verdi.

Vesayetçi Anayasanın yerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden biri olan millî irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasanın alacağını ifade eden Altun, "Milletimizin ve medeniyetimizin temel değerlerinden hareket ederek yapılacak olan yeni anayasa, ‘Türkiye Yüzyılı’nı da taçlandıracak, şahlanış döneminin nişanesi olacaktır." dedi.

"Millet iradesini postallar ile çiğnediler"

Altun, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk hiçe sayılarak millet iradesinin önünün kesildiği, yüz binlerce insanın işkencelere, acı ve gözyaşlarına mahkûm edildiği, insan onuru ve temel bir hak olan yaşama hakkının hiçe sayıldığı 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçti.





Darbeciler, emperyalistlerle omuz omuza verip insan haklarını ve özgürlükleri ayaklar altına aldılar, bağımsızlığımıza kast ettiler, millet iradesini postallar ile çiğnediler.





Kan ve gözyaşının akıtıldığı karanlık süreci, karanlığın temsilcilerini, mimarları ve taşeronlarını kınıyoruz. Darbe, ihtilal, muhtıra, işgal girişimi ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Unutulmamalıdır ki döktükleri kan, sebep oldukları acılar, bu darbecilerin peşini hem bu dünyada, hem de ahirette bırakmayacaktır. Namlusunu silahsız halka doğrultan hainler, tarihin kara lekesi olarak anılacaklardır.





Herkes bilmelidir ki darbecilerden geriye kalan son fotoğraf olan vesayetçi Anayasanın yerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri olarak açıkladığı millî irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya alacaktır.





Milletimizin ve medeniyetimizin temel değerlerinden hareket ederek yapılacak olan yeni anayasa, ‘Türkiye Yüzyılı’nı da taçlandıracak, şahlanış döneminin nişanesi olacaktır. İnsanı, değerleri ve emeği merkez alan, sivil, demokratik nitelikte yeni bir anayasa için tüm kesimlerin sorumluluk alacağından ve gayret içerisinde olacağından da şüphemiz yoktur."





Hukuk hiçe sayılarak millet iradesinin önünün kesildiği, yüz binlerce insanın işkencelere, acı ve gözyaşlarına mahkûm edildiği, insan onuru ve temel bir hak olan yaşama hakkının hiçe sayıldığı #12Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçti.



Darbeciler, emperyalistlerle omuz… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 11, 2023







