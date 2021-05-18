Fahrettin Altun'dan Akşener'e tepki: Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz verecektir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerine AK Parti'den sert tepki geldi. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanan Akşener'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından cevap verdi.
"Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.
Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar.
Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."
Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.
Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar.
Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık.
Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.