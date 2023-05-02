Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'Cambridge Analytica' tepkisi

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar temiz para temin ettiğinizi söylüyorsunuz. “Buldum, getirttim” diyorsunuz. Peki, nerede bu para? Kim veriyor bu kadar yüklü miktarda parayı size? En önemlisi ne karşılığında veriyor? Kimin parasıdır bu ‘temiz’ dediğiniz para? Size hibe mi ediyorlar? Yatırım amaçlı mı geliyor bu para? Yatırım amaçlı gelecekse hangi yatırımlar için? Kemal Bey bu paranın sahipleri kim? Niçin bu paranın sahipleri çıkıp açıklama yapmıyorlar? “Biz Kemal Bey iktidara gelirse bu