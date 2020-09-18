Fahrettin Altun'dan Pençe-Kaplan operasyonundaki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Eylül'de Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgesine roketatar ile yapılan taciz ateşi sonucunda iki askerin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını açıkladı. Acı haberin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı mesajı yayınladı.

GÜNDEM MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kaplan operasyonunda 2 asker şehit oldu

Altun şu ifadeleri kullandı: "Pençe- Kaplan harekat bölgesinde teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletimizin istiklâli için, bu coğrafyada terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir. Terör örgütünün destekçileriyle de mücadelemiz her alanda sürecektir."

Pençe- Kaplan harekat bölgesinde teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 18, 2020