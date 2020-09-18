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Gündem Fahrettin Altundan Pençe-Kaplan operasyonundaki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan Pençe-Kaplan operasyonundaki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletimizin istiklâli için, bu coğrafyada terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Eylül'de Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgesine roketatar ile yapılan taciz ateşi sonucunda iki askerin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını açıkladı. Acı haberin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı mesajı yayınladı.

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Altun şu ifadeleri kullandı: "Pençe- Kaplan harekat bölgesinde teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletimizin istiklâli için, bu coğrafyada terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir. Terör örgütünün destekçileriyle de mücadelemiz her alanda sürecektir."

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