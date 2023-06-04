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Fahrettin Altun'dan yeni kabine sonrası ilk mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmasının ardından paylaşımda bulundu.

09:52 . 4/06/2023 Pazar
Diğer
Fahrettin Altun

Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Fahrettin Altun
, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın yeni kabineyi duyurmasının ardından paylaşımda bulundu.
Altun paylaşımında
"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni #kabine üyelerini açıkladı. Kabine üyelerinin her birini tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
ifadelerini kullandı.


#Fahrettin Altun
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı
22 dakika önce
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