Fahrettin Altun'dan yeni kabine sonrası ilk mesaj

Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Fahrettin Altun
, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın yeni kabineyi duyurmasının ardından paylaşımda bulundu.
Altun paylaşımında
"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni #kabine üyelerini açıkladı. Kabine üyelerinin her birini tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
ifadelerini kullandı.
#Fahrettin Altun
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22 dakika önce