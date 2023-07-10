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Fahrettin Altun'un avukatı belgeleriyle paylaştı: CHP'li üç isim iftira ve hakaret suçlarından tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, muhalefet tarafından yürütülen karalama faaliyetlerine sosyal medya üzerinden cevap vermeye devam ediyor. Altun hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarda bulunan CHP'li üç isim daha tazminat ödemeye mahkum edildi. Dava sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulunan Sezgin Tunç, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın 5.000 TL, CHP İstanbul Eski Milletvekili Onursal Adıgüzel’in ve CHP Ordu Eski Milletvekili Seyit Torun'un 10.000 TL manevi tazminat ödeyeceğini duyurdu.

17:29 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan ve Seyit Torun Fahrettin Altun hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarından dolayı tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP'li Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan ve Seyit Torun Fahrettin Altun hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarından dolayı tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İstanbul eski Milletvekili Onursal Adıgüzel ve CHP Ordu Eski Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarından dolayı tazminat ödemeye mahkum edildi.

Mahkeme, Tezcan'ın 5.000 TL, Adıgüzel ve Torun'un ise 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Altun'un avukatından açıklama

Altun'un avukatı Sezgin Tunç, davaya ilişkin yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın müvekkilimiz Sn. Fahrettin Altun’a yönelik gerçek dışı iddialarına karşı açtığımız davada aleyhine 5.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.
CHP İstanbul Eski Milletvekili Onursal Adıgüzel’in müvekkilimiz Sn. Fahrettin Altun’a yönelik hakaret ve iftiralarına karşı açtığımız davada aleyhine 10.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvuracağız.
CHP Ordu Eski Milletvekili Seyit Torun'un müvekkilimiz Sn. Fahrettin Altun’a yönelik yalan ve iftiralarına karşı açtığımız davada aleyhine 10.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.


#Fahrettin Altun
#Onursal Adıgüzel
#Bülent Tezcan
#Seyit Torun
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