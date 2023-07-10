Fahrettin Altun'un avukatı belgeleriyle paylaştı: CHP'li üç isim iftira ve hakaret suçlarından tazminat ödeyecek

CHP'li Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan ve Seyit Torun Fahrettin Altun hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarından dolayı tazminat ödemeye mahkum edildi.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İstanbul eski Milletvekili Onursal Adıgüzel ve CHP Ordu Eski Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında hakkında iftira, hakaret ve gerçek dışı iddialarından dolayı tazminat ödemeye mahkum edildi.
Mahkeme, Tezcan'ın 5.000 TL, Adıgüzel ve Torun'un ise 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Altun'un avukatından açıklama
Altun'un avukatı Sezgin Tunç, davaya ilişkin yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: