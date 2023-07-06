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Yeniden görülen 'Man Adası' davasında Kılıçdaroğlu hakkında tazminat kararı

"Man Adası" iddialarına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, ilk kararında direnen mahkeme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 190 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

13:05 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik katıldı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bozma ilamına ilişkin söz verilen avukat Yıldız, mahkemenin ilk kararında direnmesini talep ederek, daha önce sundukları yazılı dilekçelerini tekrar ettiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise Yargıtay'ın bozma kararının yerinde olduğunu belirterek, buna uyulmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, daha önceki kararında direndi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin, Mustafa Erdoğan'a 20 bin, Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine hükmetti.

Davanın geçmişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verilmişti.

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 250 bin lira, eniştesi Ziya İlgen ve kardeşi Mustafa Erdoğan adına da 125'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 29 kasım 2018'da Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan ve yakınlarına 190 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 26 Ocak 2022'de verdiği bozma kararının ardından dosya yerel mahkemesine gönderilmişti.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Man adası
#Recep Tayyip Erdoğan
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