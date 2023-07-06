Yeniden görülen 'Man Adası' davasında Kılıçdaroğlu hakkında tazminat kararı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu, daha önce de söz konusu iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 5 kez tazminat ödemeye mahkum edildi. Böylece Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 5 farklı tazminat davasında, 1 milyon 18 bin lira tazminata mahkum edilmiş oldu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, daha önceki kararında direndi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin, Mustafa Erdoğan'a 20 bin, Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine hükmetti.