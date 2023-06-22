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Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel'e dava açtı. Mahkeme, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

13:13 . 22/06/2023 Perşembe
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Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e dava açtı.

Kişilik haklarının ihlal edilmesi gerekçesiyle açılan davada, karar çıktı.

Davada çıkan kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

50 bin TL manevi tazminat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

  • "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bugün görülen duruşmada; 26.04.2023 tarihli konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretimiz ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#tazminat
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