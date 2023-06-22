Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda tartışmalar sürerken, bakanlıklar da konuşulmaya başlandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor." dedi. Özel, gönlünden geçen iki bakanlığın İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu söyledi.