Faik Öztrak'tan 'Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?' sorusuna ilginç yanıt: CHP çadır partisi değil

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tabandan gelen 'değişim' isteğini MYK üyelerini değiştirerek gerçekleştirdi. Tüm tepkilere rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, bugün yeni MYK ile il toplantısını gerçekleştirdi.

CHP’li Öztrak, “Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu?” sorusuna, “CHP bir çadır partisi değildir. "Dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip asırlık partidir. Bu partide kimse tek başına aklıma estiği gibi karar alamaz. Bizi başka partilerle karıştırmayın" yanıtını verdi.