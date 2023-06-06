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Faik Öztrak'tan 'Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?' sorusuna ilginç yanıt: CHP çadır partisi değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi. CHP'nin çadır partisi olmadığını belirten Öztrak, "CHP dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip asırlık partidir. Bu partide kimse tek başına aklıma estiği gibi karar alamaz. Bizi başka partilerle karıştırmayın" ifadelerini kullandı.

17:34 . 6/06/2023 Salı
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tabandan gelen 'değişim' isteğini MYK üyelerini değiştirerek gerçekleştirdi. Tüm tepkilere rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, bugün yeni MYK ile il toplantısını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İstifa sorusuna 'çadır partisi değiliz' yanıtı

CHP’li Öztrak, “Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu?” sorusuna, “CHP bir çadır partisi değildir. "Dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip asırlık partidir. Bu partide kimse tek başına aklıma estiği gibi karar alamaz. Bizi başka partilerle karıştırmayın" yanıtını verdi.




#Faik Öztrak
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İstifa
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