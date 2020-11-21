Faiz ve kur sarmalından kurtulmalıyız

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın faiz kararını yorumladı, atılacak adımları anlattı:

Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Milletimizin geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.

OYNAT 00:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan gizli anayasa çalışmalarına tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuştu. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gizli anayasa çalışmalarına da tepki gösteren Erdoğan, 'Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı.' ifadesini kullandı.

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DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAKTIR

Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye’yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi halde sürekli bu tartışmayı yaşamak, bu bedelleri ödemek mecburiyetinde kalacağız.

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FAİZ SEBEP ENFLASYON NETİCEDİR

Her zaman söylüyorum, bugün burada yine söylüyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir. Kendimizi aldatırız ve faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte tüm mesai ve dikkati bu konuya vererek, ülkeyi bu kronik sancıdan kurtaracağız.

VATANDAŞA YASTIK ALTI ÇAĞRISI

Hedeflerimize ulaşmak için iş dünyası ve vatandaşlardan destek bekliyoruz. Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. İşte şu anda Varlık Barışı’yla ilgili adımı attık ve gerek yurt dışı gerek yurt içindeki yastık altı neyimiz varsa bunları kesinlikle herhangi bir sorguya tabii olmadan kayıt altına almamız inanıyorum ki ülkemiz için de ve bütün girişimcilerimiz, yatırımcılarımız için de yeni bir ufuk sağlayacaktır.

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OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Pekcan'ın 89 yaşında hayatını kaybeden annesi İhsan Kadaifci'nin cenazesine katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci 89 yaşında hayatını kaybetti. Kadaifci için Tuzla'da Mercan Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Ak Parti İzmir Milletvekili Adayı Binali Yıldırım katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze arabasının yanına giderek dua etti. BiP'te paylaş

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HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ

Derdimiz ne? Derdimiz şu, paran mı var, yatırım. Paran mı var, istihdam. Paran mı var, üretim. Paran mı var, üretimle birlikte ihracat ve bu dörtlü mekanizmayı çalıştırdığımız zaman inanıyorum ki hep birlikte ayağa kalkacağız. Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz.

TÜRKİYE’YE GÜVENEN KAZANACAK

Nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan yurt içi tasarruflardan ve yurt dışı yatırımcılardan gelen kaynaklarla finanse edilen bir büyümenin peşindeyiz. Adımlarımızı güvenin ve istikrarın bu sürecin kilit taşı olduğunun bilinciyle atıyoruz. Türkiye’ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan her türlü adımı atacak, iş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkartacağız.

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Havadan denetim

Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi. Buradan Vahdettin Köşkü’ne geçen Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ı kabul etti.

Her kesime el uzattık

Erdoğan, bugün atılacak tohumların yarın vereceği meyveleri toplayabilmek için eldeki tüm imkanların kullanılması gereken bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürmekte kararlı olduklarını kaydetti. Erdoğan, “Salgın konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları atıyoruz. Salgının ikinci dalgasının dünyayı kasıp kavurduğu dönemde nispeten daha iyiyiz. Tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı ayakta tutuyoruz. Bu anlayış ile işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kadar her kesime el uzattık” dedi.

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CHP’nin neden kaçtığı anlaşıldı

Hem ekonomi politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem milletin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, anayasanın demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla defalarca değiştirildiğini belirtti. Erdoğan, “Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak CHP’nin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. Böylece bizim başlattığımız yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Bunun yanında hukuka erişimi kolaylaştırdık, hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişlettik. Ekonomi alanında da pek çok reformu hayata geçirerek ülkemizin makro ekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık. Velhasıl biz reformlara hiç ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık” dedi.

Birlikte yürümeye hazırız

Ticaret Bakanlığı, DEİK, TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD gibi iş insanlarını temsil eden yapılardan yakın, verimli ve samimi bir çalışma yürütmelerini beklediklerini aktaran Erdoğan, “Bu yapılar birbirleriyle ne kadar yakın çalışma ve iş birliği halinde bulunurlarsa ortak hedeflerimize o kadar hızlı ulaşırız. Ülkemiz, milletimiz, iş dünyamız için hayırda yarışma anlayışından ayrılmadan, güçlerimizi ve imkanlarımızı birleştirerek daha büyük başarılar elde edeceğimizi unutmamalıyız. İnşallah yeni dönemde bu konuda hepimizi mutlu edecek, herkese kazandıracak, iş birliğine dayalı bir çalışma yöntemini beraberce tesis edeceğiz” dedi. Türkiye’nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, “Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam için harekete geçen herkesin yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz” diye konuştu.