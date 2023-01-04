Gündem Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınarı aklamaya çalıştı
POLİTİKA

Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınar'ı aklamaya çalıştı

Gazeteci Fatih Altaylı şimdi de dini değerleri hiçe sayarak camide müstehcen poz veren tasarımcı Eda Taşpınar'a sahip çıktı. Skandalı savunan Altaylı, bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Fatih Altaylı camide büyük saygısızlığa imza atan Eda Taşpınarı aklamaya çalıştı
Fatih Altaylı, Eda Taşpınar'ın camideki saygısızlığına sahip çıktı.

Tasarımcı Eda Taşpınar, sosyal medya hesabı üzerinden camide çektirdiği skandal bir fotoğrafını paylaştı. Bir otelin içerisinde yer alan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin Hassa Camii'nde çekildiği belirlenen skandal fotoğraflar büyük tepkilere yol açtı.

TEPKİLER SONRASI FOTOĞRAFI APAR TOPAR SİLDİ

Taşpınar'ın camide çektiği skandal fotoğrafların görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkilerinde ardı arkası kesilmedi.

Eda Taşpınar ise cami içerisindeki uygunsuz bir şekilde, dini değerleri hiçe sayarak çektirdiği karelerle ilgili olarak gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından fotoğrafları sildi ama herhangi özür dilemedi.

Öte yandan Taşpınar hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Sultanahmet Cezaevi Camii'nde skandal fotoğraf: Eda Taşpınar dini değerleri hiçe saydı
HAYAT
Sultanahmet Cezaevi Camii'nde skandal fotoğraf: Eda Taşpınar dini değerleri hiçe saydı

FATİH ALTAYLI TAŞPINAR'I AKLAMAYA ÇALIŞTI

Fatih Altaylı, Habertürk TV canlı yayınında Taşpınar'ın provokasyonu üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

Altaylı, "Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor." ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığını 'soruşturmaların üzerini kapatmakla' itham etti.

Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı

'MÜŞTERİLERE YÖNELİK MESCİT' DİYEREK KÜÇÜMSEDİ

Altaylı, skandal açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün sıcak tartışma var. Bir tane Türkiye'de, Instagram'da mı diyeyim... Hayatıyla 10-15 senedir gündeme gelmiş bir kadın var. Bir otelin mescidinde fotoğraf çektiriyor soruşturma açılıyor, otel müşterilerine yönelik bir mescit. Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet İşleri Başkanlığı buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor."

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