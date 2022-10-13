Gündem Fatih Altaylı Kılıçdaroğlunun ABD ziyaretini eleştirdi Bana göre iş falan değil
POLİTİKA

Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bana göre iş falan değil

Altılı masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ismi ön plana çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti muhalif kesimde bile tartışmalara neden oldu. Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki programını "Bana göre iş falan değil" sözleriyle eleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Altaylı Kılıçdaroğlunun ABD ziyaretini eleştirdi: Bana göre iş falan değil
Fatih Altaylı

Seçimlere az bir süre kalmış olmasına rağmen halen bir aday çıkaramayan altılı masada, ismi son dönemde ön plana çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de ABD ziyaretiyle gündemde.

Muhalif gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'teki bugünkü köşe yazısında, CHP liderinin ABD'deki temaslarını eleştirdi.

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Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerine değinen Altaylı, "Normal olmayan, Kılıçdaroğlu’nun ABD’de hiçbir önemli sayılabilecek isimle, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların ağır toplarından herhangi biriyle görüşmemiş, görüşememiş, görüştürülmemiş olmasıdır." ifadelerine yer verdi.

"İş falan değil"

Bir ana muhalefet liderinin gittiği ülkede oranın önemli düşünce kuruluşlarında konuşma yapması gerektiğini belirten Altaylı "Türkiye’den kalabalık bir heyet ile ABD’ye gidip orada iki hafta önce Türkiye’de olan Profesör Gökhan Hotamışlıgil, 1 ay önce Türkiye’de olan Profesör Daron Acemoğlu, sık sık Türkiye’ye gelip giden Mehmet Toner ile görüşmek bana göre iş falan değildir." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Acaba becerilemedi mi?"

Altaylı "Acaba bunlar becerilemedi mi, yoksa karşı taraflar bu görüşmeleri istemedi mi bilmiyorum." sorusunu sordu

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