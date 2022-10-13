Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bana göre iş falan değil

Seçimlere az bir süre kalmış olmasına rağmen halen bir aday çıkaramayan altılı masada, ismi son dönemde ön plana çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de ABD ziyaretiyle gündemde.

Muhalif gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'teki bugünkü köşe yazısında, CHP liderinin ABD'deki temaslarını eleştirdi.

GÜNDEM Fatih Altaylı adaylık iddiası dilden dile dolaşan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı

Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerine değinen Altaylı, "Normal olmayan, Kılıçdaroğlu’nun ABD’de hiçbir önemli sayılabilecek isimle, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların ağır toplarından herhangi biriyle görüşmemiş, görüşememiş, görüştürülmemiş olmasıdır." ifadelerine yer verdi.

"İş falan değil"

Bir ana muhalefet liderinin gittiği ülkede oranın önemli düşünce kuruluşlarında konuşma yapması gerektiğini belirten Altaylı "Türkiye’den kalabalık bir heyet ile ABD’ye gidip orada iki hafta önce Türkiye’de olan Profesör Gökhan Hotamışlıgil, 1 ay önce Türkiye’de olan Profesör Daron Acemoğlu, sık sık Türkiye’ye gelip giden Mehmet Toner ile görüşmek bana göre iş falan değildir." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

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"Acaba becerilemedi mi?"

Altaylı "Acaba bunlar becerilemedi mi, yoksa karşı taraflar bu görüşmeleri istemedi mi bilmiyorum." sorusunu sordu