|
Gündem

Fatih Altaylı yine hedef şaşırttı: CHP’li Muğla ve Marmaris belediyelerinin sorumluluğunu Bakanlığa yıktı

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı yine hedef şaşırtarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını hedef aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'da kaçak yapılaşma olduğunu iddia eden Altaylı'nın tiyatrosu ise kısa sürdü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğünün, Altaylı'nın paylaşımından iki ay önce CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne ayrı ayrı resmi yazı gönderdiği ancak CHP'li belediyelerin söz konusu yazılara rağmen adım atmadığı ortaya çıktı.

22:33 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Altaylı

Fatih Altaylı

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı sosyal medya hesabından 08.05.2023 tarihinde “Burası Bozburun körfezinde denize sıfır bir yer. Massi Ayağacı mevkisi. İnşaat yapmanın imkanı yok ama işini bilen her şeyi yapıyor. Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarma sadece zabıt tutup gidiyor. Katliam sürüyor. Dur diyen olur mu! Zannetmiyorum ama bir umut işte. “ diye bölgeden görüntünün de yer aldığı bir paylaşım yaptı.

CHP'li belediyeler resmi yazıyı göz ardı etti

Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü, Fatih Altaylı’nın 08 Mayıs 2023’te paylaştığı alanla ilgili 08 Mart 2023 tarihinde yani Altaylı’nın bu yazısından tam 2 ay önce CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne ayrı ayrı “İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bölgedeki yapılaşmayla ilgili işlem yapılmasını” istenen resmî yazı gönderiyor. Ancak bu resmî yazıya rağmen iki CHP’li belediyenin de adım atmadığı ortaya çıktı.

"Yapılaşma mevzuatlar çerçevesinde yasal değil"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü, aynı zamanda 08.03.2023 tarihli yazısında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne “Söz konusu parselin Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalmaktadır.” uyarısında bulunurken, aynı parselle ilgili yine “Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Marjinal Tarım Alanında’ kalmaktadır. Alt Ölçek imar planı bulunmamaktadır.” şeklinde de yapılaşmanın İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yasal olmadığına da dikkat çekiliyor.



#Fatih Altaylı
#Muğla
#Marmaris Belediyesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.