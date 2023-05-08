Fatih Altaylı yine hedef şaşırttı: CHP’li Muğla ve Marmaris belediyelerinin sorumluluğunu Bakanlığa yıktı

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı sosyal medya hesabından 08.05.2023 tarihinde “Burası Bozburun körfezinde denize sıfır bir yer. Massi Ayağacı mevkisi. İnşaat yapmanın imkanı yok ama işini bilen her şeyi yapıyor. Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarma sadece zabıt tutup gidiyor. Katliam sürüyor. Dur diyen olur mu! Zannetmiyorum ama bir umut işte. “ diye bölgeden görüntünün de yer aldığı bir paylaşım yaptı.

CHP'li belediyeler resmi yazıyı göz ardı etti

Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü, Fatih Altaylı’nın 08 Mayıs 2023’te paylaştığı alanla ilgili 08 Mart 2023 tarihinde yani Altaylı’nın bu yazısından tam 2 ay önce CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne ayrı ayrı “İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bölgedeki yapılaşmayla ilgili işlem yapılmasını” istenen resmî yazı gönderiyor. Ancak bu resmî yazıya rağmen iki CHP’li belediyenin de adım atmadığı ortaya çıktı.

"Yapılaşma mevzuatlar çerçevesinde yasal değil"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü, aynı zamanda 08.03.2023 tarihli yazısında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne “Söz konusu parselin Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalmaktadır.” uyarısında bulunurken, aynı parselle ilgili yine “Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Marjinal Tarım Alanında’ kalmaktadır. Alt Ölçek imar planı bulunmamaktadır.” şeklinde de yapılaşmanın İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yasal olmadığına da dikkat çekiliyor.







