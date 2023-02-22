Fatih Altaylı'nın Diyanet'i hedef alan çirkin sözlerine Muharrem İnce destek çıktı
Diyanet'in evlatlık edinme konusunda dini hükmünü çarpıtarak kurumu hedef haline getiren Fatih Altaylı, aradığı desteği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den gördü. Afet bölgesinde manevi destek veren imamlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren İnce, Diyanet'e tehdit savurdu.
11:57 . 22/02/2023 Çarşamba
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Fatih Altaylı - Muharrem İnce
'Gazeteci' kimliği ile boy gösteren
Fatih Altaylı,
"evlat edinme" ile ilgili hüküm üzerinden çirkin ifadelerle vatandaşları ve depremzedeleri Diyanet'e karşı kışkırtmıştı.
Altaylı'dan çirkin ima
Diyanet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunduğunda da Altaylı yine çirkin üslubunu devam ettirip
"Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Atatürk yadigarı bir kurumu kirletenler beni mahkemeye vermiş. Kendilerine yanıtımdır."
diyerek Kasımpaşa Spor Kulübü'nün logosunu paylaşmıştı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk oldu.
Manevi destekten rahatsız oldu: 'Bu zihniyeti yok etmek lazım'
Din görevlilerinin depremden etkilenen vatandaşlara manevi destek vermesinden rahatsız olan Muharrem İnce
"Bu zihniyeti yok etmek lazım"
diyerek "Deprem bölgelerine imam gönderiyorlar. 2023 yılındayız. Beyaz zambaklar ülkesi olacakken Orta Doğu’nun çukuruna düşmeyelim." ifadelerini kullandı.
Diyanet'in evlat edinme ile ilgili açıklamasına da tepki gösteren İnce
"Dişimizle yeriz biz sizi yahu. Ne zannediyorsunuz kendinizi. Biz Kuvai Milliyenin geleneğinden gelen insanlarız. Haddinizi bilin diyorum. Ben de onlara Kasımpaşa diyorum."
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