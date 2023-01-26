Fatih Erbakan: Altılı masanın vaatleri Milli Görüş tabanında ciddi rahatsızlıklara yol açıyor

|
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Erbakan "Yeniden Refah Partisi bir ittifakta yer alacak mı?" sorusuna "Teşkilatlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda kendi başımıza girmemiz yönünde bir kanaat ortaya çıkıyor. Halktan da üyelerimizde de her hangi bir ittifakta yer almadan bizim kendi başına girmemiz yönünde bir tercih bir talep olduğunu görüyoruz." cevabını verdi.
Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından Hasan Damar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
Erbakan anketlerde Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'nin gerisinde kaldığını ifade etti.
Başörtüsü düzenlemesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan 'helalleşme' iddiasındaki CHP'nin samimiyet testinden geçemediğini söyledi. Erbakan başörtüsünün anayasal güvence altına alınmasının önemine vurgu yaparak olası bir CHP-İYİ Parti iktidarında 28 Şubat dönemine dönüleceği yönünde ciddi şüphelerinin olduğunu belirtti.
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an'-ı Kerim yakılmasıyla ilgili konuşan Erbakan "İsveç'teki eylemler ifade özgürlüğü değil, açık bir nefret suçudur" ifadelerini kullandı.