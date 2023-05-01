Fatih Erbakan: Bir oy Erdoğan'a bir oy Yeniden Refah'a

7. ortak HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik diyorlar. Ne var tutum belgesi içerisinde? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetim gerekir diyor. Yedili masada onu kabul etmiş ve kendi irtifak protokolümüze de yazdım diyor. CHP'nin genel başkan yardımcısı. Yerinden yönetilip, yerelden yönetim ne demek? Özerklik demek. Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi eyalet sistemi demek ve Allah vermesin arkasından yapılacak bir referandumla o bölgenin kopartılması Türkiye'nin parçalanması demek. Allah muhafaza buyursun. Bu olay Kürt kardeşlerimin de faydasına olacak bir olay değil. Bu olay doğrudan doğruya Büyük İsrail projesinin ekmeğine yağ sürmek demek.