Fatih Erbakan'dan 14 Mayıs mesajı: Millî Görüş'ü yeniden meclise taşıyacağız

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda milletvekilli adaylarıyla bir araya geldi. Halkı selamlayan Erbakan, seçim standını ziyaret etti. Seçim otobüsünden halka hitap eden Erbakan, Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına götürmeye kalkıldığını belirterek “Yedinci ortağın seçime girmek için kurduğu bir parti var. O partinin seçim bildirgesinde ne demiş? 'Okullardan din dersini tamamen kaldıracağız' diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız. Diyanet İslam'a hizmet eden bir kurum olmayacak. İşte bunların bildirgesi bu. Hedefleri, söylemleri bu. Sultanbeylili kardeşlerim bu aziz millet bütün İstanbul'da da Sultanbeyli'de de bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta verecek. Sadece bunlar değil HDP'nin milletvekili adayları seçim çalışmasında ne diyor? Yedili masa iktidar olduğu zaman hapishanedeki tutsak arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak. Ne demek bu? Tutsak arkadaşları PKK'lı teröristler, Abdullah Öcalan, yedili masa kazanırsa bunları özgürlüğüne kavuşturacağız.' diyor. Işte biz Yeniden Refah Partisi olarak bu yedili masanın durumunu görünce dedik ki hayır bunlara geçit veremeyiz. Üzerimizde tarihi bir sorumluluk var. Bu sebeple Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. İnşallah ülkemize, devletimize hayırlı olsun” diye konuştu.