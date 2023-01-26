Fatih Erbakan'dan İsveç tepkisi: Bunlar yaptırımdan anlar

"Onların tabi Saadet Partisi'nin mevcut gidişatıyla ilgili ciddi tepkileri var. Yapılan bir takım Milli Görüş'e aykırı işler ve adımlardan dolayı ciddi bir rahatsızlık oluşmuş durumda bundan dolayı da tepkisini bu şekilde dile getirmiş. Buna benzer çok büyük tepkiler biz de alıyoruz. Bize de geliyorlar söylüyorlar. Altılı masanın vaatleri asıl büyük aktör olan CHP'nin sözcülerinin milletvekillerinin tutumları açıklamaları. İstanbul Sözleşmesi'ni gelir gelmez tekrar getireceğiz demeleri, Avrupa'nın içtihatlarına teslim olacağız demeleri gerçekten de Milli Görüş tabanında ciddi rahatsızlığa yol açtı. Ondan dolayı da tepkisini bu şekilde dile getirmiş. Bizim partimize de bundan dolayı yönelme çok var. "