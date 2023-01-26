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Fatih Erbakan'dan İsveç tepkisi: Bunlar yaptırımdan anlar

TVNET canlı yayınında Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'te Türkiye büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması olayına tepki gösteren Erbakan "Tevrat yakılsaydı Avrupa birbirine girerdi, İsrail gök kubbeyi başlarına yıkardı. 57 Müslüman ülke Türkiye'nin öncülüğünde ortak hareket etsin ve zulme karşı bu elindeki imkanları bir yaptırım gücü olarak kullanabilsin." dedi.

13:31 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı
Fatih Erbakan,
TVNET'de Cüneyt Özdemir'in sunduğu 'Konuşmak Lazım' programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan "Yeniden Refah Partisi bir ittifakta yer alacak mı?" sorusuna "Teşkilatlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda kendi başımıza girmemiz yönünde bir kanaat ortaya çıkıyor. Halktan da üyelerimizde de her hangi bir ittifakta yer almadan bizim kendi başına girmemiz yönünde bir tercih bir talep olduğunu görüyoruz." cevabını verdi.

HASAN DAMAR'IN ÇAĞRISI

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından Hasan Damar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasıyla ilgili şunları söyledi;

"Onların tabi Saadet Partisi'nin mevcut gidişatıyla ilgili ciddi tepkileri var. Yapılan bir takım Milli Görüş'e aykırı işler ve adımlardan dolayı ciddi bir rahatsızlık oluşmuş durumda bundan dolayı da tepkisini bu şekilde dile getirmiş. Buna benzer çok büyük tepkiler biz de alıyoruz. Bize de geliyorlar söylüyorlar. Altılı masanın vaatleri asıl büyük aktör olan CHP'nin sözcülerinin milletvekillerinin tutumları açıklamaları. İstanbul Sözleşmesi'ni gelir gelmez tekrar getireceğiz demeleri, Avrupa'nın içtihatlarına teslim olacağız demeleri gerçekten de Milli Görüş tabanında ciddi rahatsızlığa yol açtı. Ondan dolayı da tepkisini bu şekilde dile getirmiş. Bizim partimize de bundan dolayı yönelme çok var. "

Erbakan anketlerde Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'nin gerisinde kaldığını ifade etti.

"CİDDİ ŞÜPHELERİM VAR"

Başörtüsü düzenlemesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan 'helalleşme' iddiasındaki CHP'nin samimiyet testinden geçemediğini söyledi. Erbakan başörtüsünün anayasal güvence altına alınmasının önemine vurgu yaparak olası bir CHP-İYİ Parti iktidarında 28 Şubat dönemine dönüleceği yönünde ciddi şüphelerinin olduğunu belirtti.

"LGBT DERNEKLERİNİN KAPATILMASI LAZIM"

Erbakan altılı masanın LGBT konusundaki ısrarı ve HDP'li Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının özelliklerini arasında LGBT vurgusu yapmasıyla ilgili olarak şunları söyledi; "
Bu çok büyük bir sapkınlık. Dış güçlerin çok ciddi bir planı bu. Bunun propagandasını yapıyorlar. HDP'nin tavrı ortada. LGBT karşıtı bir miting yapıldı. Bu mitingin ardından HDP Genel Merkezi açıklama yaptı 'bu bir nefret suçudur. LGBT'ye karşı çıkılamaz' diye. LGBT derneklerine izin verilmesi, resmi olarak kurulmasını da eleştiriyoruz. Bunların da kapatılması lazım. LGBT daha büyük bir ahlaksızlık, sapkınlık. Bin sene İslam'a bayraktarlık etmiş bu topraklarda bu asla kabul edilecek bir şey değil."

İSVEÇ'TE KUR'AN YAKILMASI: 'BUNLAR YAPTIRIMDAN ANLAR'

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an'-ı Kerim yakılmasıyla ilgili konuşan Erbakan "İsveç'teki eylemler ifade özgürlüğü değil, açık bir nefret suçudur" ifadelerini kullandı.

"Tevrat yakılsaydı Avrupa birbirine girerdi, İsrail gök kubbeyi başlarına yıkardı"
diyen Erbakan Batı'nın yaptırımdan anlayacağını belirterek hammaddeye sahip 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde ortak hareket etmesi ve eldeki imkanların bir yaptırım gücü olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

#Fatih Erbakan
#tvnet
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
18 dakika önce
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Fatih Erbakan'dan İsveç tepkisi: Bunlar yaptırımdan anlar
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