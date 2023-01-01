Fatih Erbakan'dan İsveç'e sert tepki: Kelimelerle ifade edilemeyecek bir skandal
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılma girişimine sert tepki gösterdi. Erbakan "Bu gösteriyle ilgili İsveç devletinin, hükümetinin gerekli izinleri vermiş olması büyük bir skandaldır." dedi.
19:02 . 21/01/2023 Cumartesi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Partisinin "Anadolu Buluşmaları Programı" kapsamında Kırşehir'e gelen
Yeniden Refah Partisi Genel Fatih Erbakan
, her zaman doğru işlerin yanında, yanlışların da karşısında olduklarını belirterek ülke problemleriyle ilgili hazırladıkları çözüm önerilerini içeren kitapçıkları 81 ile gönderdiklerini söyledi.
'NEFRET SUÇU İŞLENİYOR'
İsveç
'teki Kur'an-ı Kerim'in yakılma girişimine değinen Fatih Erbakan, şöyle devam etti:
"Bu gösteriyle ilgili İsveç devletinin, hükümetinin gerekli izinleri vermiş olması ayrıca büyük bir skandaldır. Böyle haddi aşan, kelimelerle ifade edilemeyecek bir gösteri, bir eylemle nefret suçu işleniyor. Buna da İsveç devleti müsaade ediyor. Bu noktada Mili Görüş'ün 50 senedir ortaya koyduğu söylemlerin ve çizginin haklılığı bu olayda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Rahmetli Erbakan Hoca'mızın 'Bu Avrupa'dan bize bir hayır gelmez, kapısında beklemeyi bırakalım.' sözlerini sarf ederken bir kısım insanlar bunu hafife alıyordu. Bu zihniyetten, bu kafadan Türkiye'ye, İslam alemine, milletimize bir hayır gelmesi mümkün değil."
"BÖYLE BİR SİSTEMLE İCRAAT YAPILABİLMESİ MÜMKÜN MÜ?"
Erbakan, 6'lı masanın, Millet İttifakı'nın en hızlı savunucularının bile ümidini kestiği bir noktaya geldiğini ileri sürerek
"Geçtiğimiz günlerde tek adam rejimi diye eleştirdikleri iktidara, Cumhur İttifakı'nın karşısına 7'li eş başkanlık sistemi getirmeye kalktılar. 6 tane masadaki genel başkandan halkın seçtiği cumhurbaşkanı izin alacak, onlardan icazet alıp bir adım atabilecek. Bazıları buna '7 kocalı Hürmüz modeli' dediler. Biz o kadar ileri gitmedik ama eş cumhurbaşkanlığı sistemi dedik. Böyle bir sistemle yol alınabilmesi, icraat yapılabilmesi mümkün mü?"
diye konuştu.
Erbakan, daha sonra Yeniden Refah Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek balkondan vatandaşlara hitap etti.
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