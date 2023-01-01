Fatih Erbakan'dan İsveç'e sert tepki: Kelimelerle ifade edilemeyecek bir skandal

"Bu gösteriyle ilgili İsveç devletinin, hükümetinin gerekli izinleri vermiş olması ayrıca büyük bir skandaldır. Böyle haddi aşan, kelimelerle ifade edilemeyecek bir gösteri, bir eylemle nefret suçu işleniyor. Buna da İsveç devleti müsaade ediyor. Bu noktada Mili Görüş'ün 50 senedir ortaya koyduğu söylemlerin ve çizginin haklılığı bu olayda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Rahmetli Erbakan Hoca'mızın 'Bu Avrupa'dan bize bir hayır gelmez, kapısında beklemeyi bırakalım.' sözlerini sarf ederken bir kısım insanlar bunu hafife alıyordu. Bu zihniyetten, bu kafadan Türkiye'ye, İslam alemine, milletimize bir hayır gelmesi mümkün değil."