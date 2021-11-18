Fatih Erbakan'dan Lütfü Türkkan açıklaması: Erbakan hocaya laf söyledi çarpıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TVNET ekranlarındaki Sert Sorular programına konuk oldu. İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili soruya dikkat çeken bir cevap veren Erbakan, Türkkan'ın 'Erbakan hocaya laf söylediği için çarpıldığını' ifade etti.
TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.
Erbakan, Taha Hüseyin Karagöz'ün, "Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına kullandığı sinkaflı ifadeler söz konusu oldu. Benzer bir durum sizin partinizde yaşansaydı tepkiniz ne olurdu?" sorusu üzerine "Allah korusun" diyerek, Türkkan'ın 'Erbakan hocaya laf söylediği için çarpıldığını' belirtti.
"Hiç alakası yokken lafı Erbakan'a getirdi"
Erbakan şu ifadeleri kullandı:
"Lütfü Türkkan orada Erbakan hocaya laf söyledi ve çarpıldı tabiri caizse. Hiç alakası yokken lafı Erbakan hocaya getirdi birkaç ay önce 'hayali temel atıyordu' falan diye. Onlara girince çarpıldı, çok fena bir noktaya geldi."