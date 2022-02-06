Fatih Erbakan’dan Millet İttifakı’na tepki: Altınız değil 16’nız bir araya gelse bir şey yapamazsınız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’ne katıldı. Erbakan, Millet İttifakı ve muhalefete yönelik söylemlerde bulundu.

“Bu iktidarı değiştirip yerine CHP zihniyetini mi getireceğiz?”

Erbakan burada yaptığı konuşmasında, muhalefetin sürekli parlamenter sistem üzerine durduğunu, bütün sıkıntıların sistem olmadığını belirterek, “Bu iktidarı değiştireceğiz, bu iktidarı göndereceğiz peki yerine ne getireceğiz? Şu malum muhalefet partilerini mi? Şu malum CHP zihniyetini, ana muhalefet partisini mi? Şu her akşam televizyonlarda cilalayıp parladıkları yeni kurulan partileri mi getirecek? Aman ha aman, sakın ha sakın. Takmışlar kafayı bir parlamenter sisteme. Gece parlamenter sistemle yatıyor gündüz parlamenter sistemle kalkıyor. Yok benim ki daha güçlü parlamenter. Sanki bütün işin, sıkıntıların sebebi sistemmiş gibi. Biz diyoruz ki bırakın bu işleri. Mesele sistem meselesi değil, mesele zihniyet meselesi. Peki içinizden herhangi bir tanesinin daha önce iş başına gelip de milletin derdine derman olduğuna dair elinde bir referansı, iş bitirme belgesi var mı? Böyle bir şey de yok. E ne diye çıkıp milletin karşısına geçip duruyorsun. Bırakın iş bitirme belgesini, referansı, bunların pek çoğunun daha öncesinden kapı gibi iş batırma belgeleri var” diye konuştu.

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OYNAT 00:57 Fatih Erbakan’dan Millet İttifakı’na tepki: 6’nız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 1989'da, Anavatan Partisi'nden belediyeleri aldığını ve 1994'te bütün belediyeleri tekrar Refah Partisi'ne verdiğini dile getiren Erbakan, 'Neden? 1989-1994 arasında belediyecilik hizmetini batırdılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şehir dendiği zaman, Büyükşehir dendiği zaman akla üç şey gelmeye başladı da onun için. Nedir o? Çöp, çamur ve çukur. Şimdi çıkıp, önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya gelecekmiş. Belirli bir mutabakat imzalayacakmış. Falan filan. Bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleri ile 6'nız değil, 16'nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız' dedi.

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“Bu malum muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip insanlar var”

Muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip insanların olduğunu söyleyen Erbakan, “Bu malum muhalefetin içerisinde, laiklik kavramını, laiklik ilkesini din düşmanlığı olarak görüp geldiği zaman bunu yine din düşmanlığı olarak uygulamak isteyenler var. Muhalefetin içerisinde Türkiye’yi dış politikada bataklığa sürükleyen var. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldukları dönemde yıllık ortalama 35 milyar dolar borç faizi ödeyenler var. Kendisi bakanlıktan ayrıldığından sonraki dönemde Türkiye’nin yıllık faiz ödemesi ortalama 17-18 milyar dolar. Kendisi şu anda da bir parti lideri. Şimdi eleştiriyorsun, borç-faiz ekonomisi diyorsun, milleti ne hale getirdiniz diyorsun. E senin döneminde bugünkü dönemin iki misli faiz ödenmiş. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı koltuğuna oturduğu gün özel sektörün ve kamunun toplam borcu 129 milyar dolar, koltuktan kalktığı gün 400 milyar dolar olmuş. Bu ülkeyi asıl borca siz batırmışsınız. Düzelteceksen o zaman düzeltirdin zaten” ifadelerini kullandı.

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“Altınız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1989’da, Anavatan Partisi’nden belediyeleri aldığını ve 1994’te bütün belediyeleri tekrar Refah Partisi’ne verdiğini dile getiren Erbakan, “Neden? 1989-1994 arasında belediyecilik hizmetini batırdılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şehir dendiği zaman, Büyükşehir dendiği zaman akla üç şey gelmeye başladı da onun için. Nedir o? Çöp, çamur ve çukur. Bir belediyeyi yönetmeyi dahi becerememiş bir zihniyet, geçmişten gelen iş batırma belgeleri var derken bunları kastediyorum. Bunlar gelip de millete ne verecek? Şimdi çıkıp, önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya gelecekmiş. Belirli bir mutabakat imzalayacakmış. Falan filan. Bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleri ile 6’nız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız” diye konuştu.

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