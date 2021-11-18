Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na 'çalışmalarımı engelledin' tepkisi: ‘Kongreden üç gün önce söz vermişlerdi’ deyip isim isim şahit gösterdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu.

"Yeniden Refah Partisi’ni, Saadet Partisi’nden dışlandığınız için mi kurdunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Erbakan, "Bizim yaptığımız çalışmalar bir ibadet olarak yapılıyor. Bunu başta Erbakan Hocamız ifade ediyor. İbadet ne demek? İnsanların dünyada sıkıntılarından kurtulması, dünyada saadete, selamete, kurtuluşa ermesi ve ahirette de kurtuluşa ermeleridir. Yani kendini kurtarmak için değil sadece insanlığı kurtarmak için yapılır. Bu bizim inancımızın bir emri ve ibadettir. İbadet ediyoruz dediğimize göre buraya gelen herkesi kabul etmemiz, bağrımıza basmamız, dışlamamamız gerekir." sözleriyle partiden dışlandığını ifade etti.

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"SAADET PARTİSİ KONFERANSLARIMI ENGELLEDİ"

Kendisi ile birlikte olan ve kendisini konferansa davet eden il başkanları, ilçe başkanlarının da dışlandığını ifade eden Erbakan, Saadet Partisi tarafından Tavşanlı'da yapmak istediği konferansın da engellendiğini söyledi.

Erbakan, "Nasıl bize uymazsın, bizim emrimize itaat etmezsin?" tepkisi ile karşılaştığını belirtti.

OYNAT 03:37 Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na 'çalışmalarımı engelledin' tepkisi: Bu tavırla Milli Görüş'ü nasıl bağdaştıracaksınız? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TVNET ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Saadet Partisi'nde görev yaptığı sırada çalışmalarının genel merkezin talimatıyla engellenmeye çalışıldığını belirten Erbakan, konferans vermesine yardımcı olan partililerin de görevden alındığını ifade etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki gösteren Erbakan, 'Bu şekildeki bir tavırla Milli Görüş'ü siz nasıl bağdaştıracaksınız?' dedi. BiP'te paylaş

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"Bunu engellemeye kimsenin hakkı yok. Engellediğiniz zaman sizin yaptığınız iş de bizim tanımladığımız ibadet tanımına karşı oluyor." diyen Erbakan, Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu'nun "Fatih Erbakan ile çalışmak isteriz" açıklamasını da değerlendirdi.

Erbakan, "Onların anlattığına bakarsanız ben de diyorum 'Ya ben de dinlesem ben de Fatih Erbakan'a kızarım.' Öyle bir anlatılıyor ki... " diye konuştu

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Kendisinin Karamollaoğlu'nun genel başkanlığını desteklediğini ifade eden Erbakan, kongreden üç gün önce yapılan bir görüşmede kendisine "Sizi genel idare kuruluna yazabiliriz" şeklinde söz verildiğini söyledi.

Erbakan, o görüşmeye Latif Öztek ve oğlunun da şahit olduğunu dile getirdi.

"ÇAĞIRMAYACAKSINIZ" TALİMATI

Daha sonra yapılan kongrede genel idare kurulunda bile olmadığını dile getiren Erbakan, arkasından kendisinin Kırşehir, Kütahya, Tavşanlı, Rize, Samsun'a çağrıldığı zaman genel merkezden 'Çağırmayacaksınız, konuşturmayacaksınız' şeklinde talimat gittiğini ifade etti.

Çağırıp konuşturanların parti üyeliğinin, delegeliğinin düşürüldüğünü, ilçe başkanının il başkanının görevden alındığını söyleyen Erbakan, "Bu şekildeki bir tavırla Milli Görüş'ü siz nasıl bağdaştıracaksınız?" sorusunu yöneltti.

GÜNDEM Erbakan'dan 'Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?' sorusuna yanıt: Oy almaya yönelik bir hamle

OYNAT 03:39 Erbakan'dan 'Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?' sorusuna yanıt: Oy almaya yönelik bir hamle TVNET canlı yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına ilişkin kendisine yöneltilen, 'Kılıçdaroğlu ile helalleşecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Oy almaya yönelik gözüküyor. 'Laiklik elden gidiyor' deseler ters tepecek. Söylem değiştirip bu noktaya geldiler. Sonuç almaları zor olacak.' dedi. BiP'te paylaş

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