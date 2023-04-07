Fatih Furkan Yazıcıoğlu hakkında çıkan adaylık haberlerini yalanladı

Fakat benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken, şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir.