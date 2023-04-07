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Gündem

Fatih Furkan Yazıcıoğlu hakkında çıkan adaylık haberlerini yalanladı

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, seçimlerde herhangi bir partiden milletvekili adaylık düşüncesi olmadığını, hakkında çıkarılan adaylık haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

00:25 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fatih Furkan Yazıcıoğlu

Fatih Furkan Yazıcıoğlu

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, hakkında çıkarılan milletvekili adaylığı haberleri üzerine yazılı açıklama yayımladı. Yaptığı açıklamada herhangi bir partiden milletvekili adaylığı düşüncesi olmadığını belirten Yazıcıoğlu, 'Hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir, önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk Milletine hayırlar getirmesini dilerim'' ifadelerini kullandı.


Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


''Aziz Türk Milletine;
13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim takviminin kesinleşmesinin ardından, kamuoyunda milletvekili adaylığıma yönelik haberler ile ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama yapma gereği duymamıştım.

Milletvekili olmam konusunun kamuoyunda sıkça gündeme gelmesini, Türk Milletinin babam Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsı manevisine verdiği değerin bir neticesi olarak görüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum.

Fakat benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken, şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir.

Şimdiye kadar resmi ve siyasi makamlar ile yaptığım tüm görüşmelerdeki tek konu, Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu suikastının aydınlatılması olmuştur.

Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir, önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk Milletine hayırlar getirmesini dilerim.

Saygılarımla.''

Adaylığına dair haberler yayınlanmıştı


Eski BBP Lideri Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu hakkında medyada, kısa süre önce milletvekili adaylığına dair haberler yayınlanmıştı.


#Fatih Furkan Yazıcıoğlu
#milletvekili adaylığı
#yalanlama
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