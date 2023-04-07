Fatih Furkan Yazıcıoğlu hakkında çıkan adaylık haberlerini yalanladı

Fatih Furkan Yazıcıoğlu
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, hakkında çıkarılan milletvekili adaylığı haberleri üzerine yazılı açıklama yayımladı. Yaptığı açıklamada herhangi bir partiden milletvekili adaylığı düşüncesi olmadığını belirten Yazıcıoğlu, 'Hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir, önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk Milletine hayırlar getirmesini dilerim'' ifadelerini kullandı.
Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Adaylığına dair haberler yayınlanmıştı
Eski BBP Lideri Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu hakkında medyada, kısa süre önce milletvekili adaylığına dair haberler yayınlanmıştı.