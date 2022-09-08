Gündem Fatih Portakal Türkiyeyi Yunanistana karşı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı
POLİTİKA

Fatih Portakal Türkiye'yi Yunanistan'a karşı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye karşı sürdürdüğü provokasyonlarını görmezden gelen CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'yi savaş çıkarmaya çalışmakla itham etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Portakal Türkiyeyi Yunanistana karşı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı
Fatih Portakal

Avrupa'nın kışkırtmasıyla Ege ve Akdeniz'de milli çıkarlarını korumaya çalışan Türkiye'ye karşı provokatif girişimlerde bulunan Yunanistan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle ciddi bir uyarıda bulunmuştu.

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ""Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır" sözleriyle gerginliği tırmandırmıştı.

Portakal Türkiye'yi suçladı

Sosyal medya hesabından Yunan tarafının Türkiye'ye karşı verdiği küstah cevabı paylaşan CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Türkiye'yi savaş çıkarmaya çalışan taraf olmakla itham etti.

Paylaşımına Cumhurbaşkanlığı'nı etiketleyen Portakal "Bile isteye kriz çıkarmak bu olsa gerek! Yıllarca görmemezlikten gel, sonra “geliriz ha!” de. Elin oğlu da altında kalmaz tabi. Savaş çıkarmayı basit, kolay bir şey mi zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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