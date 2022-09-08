Fatih Portakal Türkiye'yi Yunanistan'a karşı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı

Avrupa'nın kışkırtmasıyla Ege ve Akdeniz'de milli çıkarlarını korumaya çalışan Türkiye'ye karşı provokatif girişimlerde bulunan Yunanistan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle ciddi bir uyarıda bulunmuştu.

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ""Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır" sözleriyle gerginliği tırmandırmıştı.

Portakal Türkiye'yi suçladı

Sosyal medya hesabından Yunan tarafının Türkiye'ye karşı verdiği küstah cevabı paylaşan CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Türkiye'yi savaş çıkarmaya çalışan taraf olmakla itham etti.

Paylaşımına Cumhurbaşkanlığı'nı etiketleyen Portakal "Bile isteye kriz çıkarmak bu olsa gerek! Yıllarca görmemezlikten gel, sonra “geliriz ha!” de. Elin oğlu da altında kalmaz tabi. Savaş çıkarmayı basit, kolay bir şey mi zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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