Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse iki bakanı belli' iddiası: 'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak

"Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa bakan olacak iki isim açığa çıktı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı.