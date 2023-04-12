Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse iki bakanı belli' iddiası: 'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak

Sözcü TV'deki yayında konuşan Fatih Portakal, iki isim için düşünülen bakanlıkları açıkladı.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Çanakkale'de açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.
Kılıçdaroğlu, Erkek ve Akın'ın kürsüye geldiği anda "Unutmayın, Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak" açıklamasında bulundu.
'Kılıçdaroğlu'nun iki bakanı belli'
Sözcü TV'deki yayında konuşan Portakal, iki isim için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal, Erkek'in Adalet Bakanı, Akın'ın ise Enerji Bakanı olarak düşünüldüğünü söyledi.