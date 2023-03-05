Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi

Akşener'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, İYİ Parti dışındaki diğer partiler bugün Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde bir kez daha toplandı. Masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılması ana gündem maddesi oldu.

Meral Akşener, masayı devirirken CHP’den iki ismi çekip almak istedi. Bu zamana kadar üzerlerinde “hak iddia” ediyordu zaten. Ancak ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu hem Akşener’in hem de muhalif genç seçmenlerin kendilerinden bekledikleri cesareti gösteremediler. Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu kadar cesur olamadılar.İmamoğlu ve Yavaş, Akşener’in kendilerine yaptığı çağrıdan 9 saat sonra (23.40) aynı anda Twitter’dan bir mesaj yayınladılar. Her iki başkan da Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesini dest

Portakal isyanını şöyle dile getirdi: "Kim şahsi hırsla davrandı? Kim gerçekten Türkiye’yi düşündü? Bu soruların hepsinin cevabını bulmaya çalışacağız. Ama burada önemli kelime dayatma kelimesi. Kim kime neyi dayattı? Kuyruklu yalanlardan bahsetti. Aslında bakıyorsunuz biz dışarıdan izleyenler gerek vatandaş, gerekse gazeteci olarak aslında şu soru benim aklıma geliyor. Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Umut besleyen, değişim için çaba harcayan yığınları uyuşturdunuz mu? Uyuttunuz mu diye sormak gerekiyor."