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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 'Fetih ve Ayasofya' başlıklı panel düzenleyecek

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul’un Fethinin 570. yılı dolayısıyla düzenlenecek olan “Fetih ve Ayasofya” Panelini duyurdu. Panel, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14.00’te, üniversitenin Ayasofya Yerleşkesinde gerçekleşecek.

23:34 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesinde panel düzenliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesinde panel düzenliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul’un Fethinin 570. yılı dolayısıyla düzenlenecek olan “Fetih ve Ayasofya” Panelini duyurdu. Üniversitenin Ayasofya Yerleşkesine gerçekleşecek olan panel, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak.

Fethin Düşündürdükleri

Üniversite'nin paylaştığı davet duyurusunda panelin akışına ilişkin bilgilere de yer verildi. Programın akışı şöyle:

"Başkanlığını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın gerçekleştireceği ilk oturumda Prof. Dr. Abdülkadir Özcan "İstanbul'un Fethi ve Düşündürdükleri", Prof. Dr. Fahameddin Başar "Fetih Sonrası İstanbul'un İskanı ve İmarı", Prof. Dr. Nihat Öztoprak "Fethin Klasik Türk Edebiyatına Yansıması" başlıklı konuşma yapacaklar. Saat 16.00’da başlayacak ikinci oturumda Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı “İslam Kaynaklarında İstanbul ve Ayasofya”, Prof. Dr. Çiçek Derman, “Fetih Sonrası Bir Sanat Merkezi Olarak İstanbul”, Said Nohut “Ayasofya Medresesi ve Müderrisleri” başlıklı sunum gerçekleştirecekler. Bu oturumun başkanlığı ise Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun gerçekleştirecek. 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14.00’de Ayasofya Yerleşkesinde başlayacak panelde, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız."

#Fetih ve Ayasofya
#İstanbul
#Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
34 dakika önce
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