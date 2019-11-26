Fatih ve Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990’lı yolların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve ‘çete soruşturması’ kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz’ın İstanbul’da bir villada gizlendiğini belirledi. Yapılan operasyonla Ayvaz Korkmaz gözaltına alındı.