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İSTANBUL

Fatih ve Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Fatih ve Beyoğlu’nda helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Fatih ve Beyoğlu’unda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Fatih ve Beyoğlu’unda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen yaklaşık 50 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi.

İHA
Fatih ve Beyoğlu’unda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

TORBACILAR YAKALANDI

  • Helikopter ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ‘torbacı’ diye tabir edilen zanlılar gözaltına alındı. Koçbaşı ile eve giren ekipler, yaptıkları aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA
Fatih ve Beyoğlu’unda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

DHA
Fatih ve Beyoğlu’unda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

DHA
Fatih ve Beyoğlu’unda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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