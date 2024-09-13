Fatih'te korku dolu anlar: 3 katlı metruk binanın çökme anı kameralara yansıdı

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Giriş katında berber dükkanı bulunan 3 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü.





O sırada yoldan geçen bir kişi, üzerine beton ve taş parçalarının düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.









Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar enkazda arama çalışmalarına başladı. AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı, K-9 arama-kurtarma köpeğiyle yapılan çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.





Bölgenin tarihi binalardan oluşması ve olası bir çökme riski bulunması nedeniyle çöken binanın etrafındaki yapılar tahliye edildi. Çöken binadan çevreye saçılan enkaz parçaları, iş makinesi yardımıyla temizlendi. Çalışmaların ardından çevrede güvenlik önlemleri alan zabıta ekipleri, sokağı ve riskli binaların etrafını demir bariyerlerle kapattı.















